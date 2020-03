Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schallschutzwand fällt auf Arbeiter: 45-Jähriger auf Baustelle schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf einer Baustelle in der Kasseler Nordstadt ist am heutigen Donnerstagmorgen ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der 45 Jahre alte Mann aus Hannover war auf dem Gelände in der Lewinskistraße mit Bauarbeiten beschäftigt. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war gegen 09:10 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache eine 3,50 x 6,00 Meter große Schallschutzwand auf den 45-jährigen Mann gefallen. Neben den Polizeibeamten waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz, der den Arbeiter in ein Kasseler Krankenhaus brachte. Sein Zustand ist nach bisherigen Erkenntnissen kritisch, eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. In die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde auch das Dezernat für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell