Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher schlagen Schaufensterscheibe ein und erbeuten Zigaretten: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Sonntag in ein Geschäft in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hatten es dabei offenbar auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Ein Passant war am frühen Sonntagmorgen auf die beschädigte Schaufensterscheibe des Lebensmittelgeschäfts im Grünen Weg, nahe der Erzbergerstraße, aufmerksam geworden und hatte sofort die Polizei gerufen. Die unbekannten Einbrecher waren bereits spurlos verschwunden. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Scheibe eingeschlagen und waren durch die entstandene Öffnung in das Geschäft eingestiegen. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie den gesamten Laden und öffneten brachial die Kasse, in der sich allerdings nur ein geringer Geldbetrag befand. Neben den Zigaretten stahlen die Täter auch einige Lebensmittel. Den angerichteten Sachschaden beziffern die Polizisten auf rund 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

