Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rotlicht missachtet

Offenburg (ots)

Die Missachtung des Rotlichts an der Ampelkreuzung des Südrings zur Plantanenallee hat am Donnerstagabend zu einer Kollision sowie einem Blechschaden von rund 20.000 Euro geführt. Eine 48 Jahre alte Seat-Fahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 19:30 Uhr trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich gefahren und dort mit dem Audi eines 29-Jährigen zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell