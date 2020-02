Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geldangebot ausgeschlagen

Lahr (ots)

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin ist am Donnerstagabend in der Ludwig-Frank-Straße beim rückwärtigen Ausparken gegen einen Daewoo gestoßen und hat hierbei einen Sachschaden von etwa 1.700 Euro verursacht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll den beiden im Daewoo befindlichen Insassen Geld dafür geboten haben, wenn diese auf die Hinzuziehung der Polizei verzichten würden. Die Insassen des Daewoo ließen sich allerdings nicht auf den Deal ein, weil sie bei der Frau Alkoholgeruch wahrnehmen konnten. Während des Wartens auf die Gesetzeshüter entfernte sich die augenscheinlich Betrunkene in eine nahegelegene Wohnung. Dort konnte sie von den Polizisten ausfindig gemacht und zur Erhebung einer Blutprobe mitgenommen werden. Wie die nachfolgenden Recherchen der Beamten des Polizeireviers Lahr ergeben haben, ist die Frau seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aus diesem Grund wird nicht nur sie selbst, sondern auch der Ehemann als Fahrzeughalter wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Verantwortung gezogen.

