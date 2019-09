Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Einladung für Pressevertreter zur Einweihung des neuen Polizei-Dienstgebäudes

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 17.09.19, findet ab 14:00 Uhr eine Einweihungsveranstaltung des neuen Dienstgebäudes der Polizeistation Bad Bramstedt statt. Hierzu werden geladene Gäste aus der Landesverwaltung und Politik erscheinen. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen. Das neue Dienstgebäude der Polizeistation befindet sich in der Altonaer Straße 2 in 24576 Bad Bramstedt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell