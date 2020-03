Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht Frau Handtasche zu entreißen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine 60-jährige Frau wurde am Freitagabend in der Kasseler Innenstadt Opfer eines versuchten Handtaschenraubes. Der unbekannte Täter hatte sich von hinten angenähert und versucht, dem Opfer die umgehängte Tasche zu entreißen. Dagegen setzte sich die Frau jedoch zur Wehr. Nachdem sie laut um Hilfe gerufen hatte, ergriff der Räuber die Flucht ohne Beute. Die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei führen die weiteren Ermittlungen und erhoffen sich mit einer Veröffentlichung, Hinweise zu erhalten.

Wie die 60-Jährige aus Kassel den Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, hatte sich der Vorfall gegen 19:15 Uhr in der Nahlstraße, Ecke Königstor, ereignet. Sie war dort zu Fuß unterwegs, als der Täter plötzlich von hinten an ihrer Handtasche riss, die sie über die Schulter gehängt hatte. Nachdem sie mehrmals laut um Hilfe rief und dabei die Tasche festhielt, ließ der Räuber los und rannte in Richtung Innenstadt davon. Da die Frau deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, erstattete sie erst am Samstag eine Anzeige bei der Polizei. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke bzw. trainierte Figur, schwarz gekleidet, trug eine Baseballkappe auf dem Kopf.

Wer am Freitagabend im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat und den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell