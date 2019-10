Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Aggressor nach Streit in Lebensmittelmarkt festgenommen

Coesfeld (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Senden hat am Freitagnachmittag (25.10.) gegen 14.40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Bulderner Straße in Senden randaliert und dabei zwei Frauen geschlagen und ihnen gedroht. Danach flüchtete er. Im Zuge der Fahndung trafen Polizisten den Mann gegen 16.15 Uhr in dem Markt an und überwältigten ihn. Dabei verletzte er sich leicht. Der psychisch Kranke kam anschließend in ein Fachkrankenhaus.

