Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße

Geschäftseinbruch

Coesfeld (ots)

Zigaretten erbeuteten Diebe in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch in den Edekamarkt in Lette. Um 2.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und machte Angaben, dass gerade in den Edekamarkt eingebrochen werde. Sie beobachtete drei Männer. Diese hebelten eine Nebeneingangstür auf. So gelangten sie in das Innere des Marktes. Dort stahlen sie auf jeden Fall eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Sie flüchteten in Richtung Sanden. Zu den Täter kann lediglich gesagt werden, dass es sich um drei männliche schlanke Personen von großer Statur handelte. Alle trugen schwarze Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

