Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Zeugen verhindern Weiterfahrt einer Betrunkenen

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen verhinderten am Donnerstagmittag (24.10.) um 13.10 Uhr die Weiterfahrt einer offensichtlich betrunkenen Autofahrerin in Bösensell. Die 48-jährige Sendenerin war beim Ausparken auf dem "Edeka-Parkplatz" gegen einen Zaun und ein E-Bike gestoßen. Zeugen stoppten die Frau und riefen die Polizei. In der Polizeiwache Lüdinghausen wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Nun erwartet sie ein Strafverfahren.

