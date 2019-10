Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Marienhof

Brand eines Nur-Dach-Hauses

Coesfeld (ots)

Erheblicher Sach- und Gebäudeschaden ist die Bilanz eines Brandes vom Donnerstag (24.10.) in Merfeld. Gegen 9.40 Uhr wurde der Brand des Hauses gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Gebäude stark verraucht und nicht bekannt, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Glücklicherweise befand sich außer einer Katze niemand in dem Gebäude. Diese konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

