Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 22-jähriger Radfahrer wird von unbekanntem Hund gebissen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am Sonntagnachmittag erstattete ein 22-Jähriger aus Vellmar Strafanzeige beim Polizeirevier Nord, weil er beim Fahrradfahren kurz zuvor in der Straße "Am Hirleberg" von dem Hund eines ihm unbekannten Mannes zweimal gebissen wurde. Dadurch hatte er eine Verletzung am Oberschenkel davongetragen. Der zweite Biss des Tieres hatte aufgrund seiner Jacke keine Verletzungen verursacht. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder sein Herrchen geben können.

Wie der 22-Jährige am Sonntag bei der Anzeigenerstattung angab, war es gegen 13:15 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Er sei in der Straße "Am Hirleberg" mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als plötzlich der Hund angerannt kam und ihm zunächst in den Oberschenkel biss. Daraufhin sei der mutmaßliche Besitzer des Tiers aufgetaucht. Der Hund habe ihn jedoch noch ein weiteres Mal in den Arm gebissen, bevor ihn der Mann unter Kontrolle bringen konnte. Dann soll sich der Unbekannte mit seinem Tier entfernt haben, ohne Personalien hinterlassen zu haben.

Der Hund soll einem größeren Labrador geähnelt und angelegte Ohren gehabt haben sowie komplett schwarz gewesen sein. Den Hundehalter beschrieb der 22-Jährige wie folgt: ca. 1,80 m groß, lange braune glatte und nach hinten gegelte Haare, Dreitagebart, dunkler Teint, vermutlich Mitteleuropäer, grüne Augen, leicht pigmentiertes Gesicht, hellgraue Jeanshose, schwarze Jacke

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

