Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stampfer bei Einbruch aus Baucontainer in Rothenditmold geklaut: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Dienstag auf einer Baustelle im Kasseler Stadtteil Rothenditmold in einen Container eingebrochen und haben daraus einen Stampfer im Wert von 1.500 Euro sowie weitere Geräte und Werkzeuge gestohlen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Der Einbruch auf der Baustelle an der Wolfhager Straße, nahe der Gelnhäuser Straße, war am gestrigen Morgen von einem Mitarbeiter der betroffenen Baufirma entdeckt worden, der daraufhin die Polizei verständigte. Wie die zum Tatort neben der dortigen Schule gerufene Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ist derzeit nicht bekannt, wie die Täter das Diebesgut von der Baustelle abtransportierten. Möglicherweise hatten sie dazu in der Nähe ein Fahrzeug abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst die Umzäunung der Baustelle und brachen anschließend mit mitgebrachtem Werkzeug den Container auf. Der durch das brachiale Vorgehen angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Neben dem Stampfer des Herstellers "Wacker" klauten die Unbekannten einen Hochdruckreiniger, Baustellenlampen, Kabel sowie mehrere Werkzeuge. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit lässt sich auf dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 17:10 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, eingrenzen.

Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

