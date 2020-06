Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Rollerfahrer aus Marl auf der Brassertstraße in Richtung Süden. Am Kreisverkehr in Höhe der Zechenstraße bremste er ab. Nach ersten Erkenntnissen rutsche der Roller auf der nassen Fahrbahn weg. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Roller entstand etwa 250 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell