Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit fünf Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Straße Brabecker Feld in Richtung Norden. Von rechts fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen aus dem Tappenhof in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrer, als auch die drei Mitfahrer (w 55, w 55, w 67) bei der 29-Jährigen verletzten sich. Alle fünf Personen sind mindestens leicht verletzt. Genauere Angaben konnten vor Ort noch nicht gemacht werden. Das Fahrzeuge der 29-Jährigen kam nach dem Unfall auf der Kreuzung zum Stehen. Das Auto des 20-Jährigen kollidierte noch mit einem Weidezaun an einem Feld.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro

