POL-RE: Castrop-Rauxel: 18-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am Dienstag, um 18:45 Uhr, fuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Siemensstraße in Richtung Klöcknerstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Aus der Ein-/Ausfahrt zum Parkplatz eines Elektromarktes fuhr eine unbekannte Frau in einem silbernen oder weißen Auto in Richtung Siemensstraße. Die beiden Fahrzeuge kolldierten, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fragte noch nach, ob alles in Ordnung sei und setzte ihre Fahrt fort, da die Radfahrerin die Nachfrage bejaht hatte.

Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die unbekannte Autofahrerin konnte beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, stark geschminkt, braune lange Haare und sie habe eine Jeans getragen

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

