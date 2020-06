Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann bleibt in Bustür hängen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15:25 Uhr, hielt ein Linienbus an der Tunnelstraße an der Haltestelle Zweckeler Markt. Ein 60-jähriger Gladbecker blieb beim Aussteigen in der hinteren Fahrzeugtür stecken. Beim Anfahren bemerkte die Fahrerin nicht, dass der Mann noch mit dem Arm in der Tür steckte. Er lief einige Meter neben dem Bus her, stürzte und verletzt sich schwer. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden. Vor Ort konnte zunächst kein Fehler an der Fahrzeugtür festgestellt werden.

