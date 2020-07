Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Unfallflucht

Aalen (ots)

Obersontheim: Hochsitz angezündet

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Freitag, 07:00 Uhr, wurde im Gewann Ebersberg, zwischen Obersontheim und Markertshofen, am Waldrand ein etwa 6 Meter hoher Ansitz mit Kanzel in Brand gesetzt. Der fast neue Hochsitz brannte nahezu komplett ab. Lediglich das Grundgestell sowie ein Stück der Leiter blieben teilweise verschont. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandstiftung an dem Hochsitz, welcher sich in der Nähe der L1066 befindet, nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Fichtenau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 6 Uhr und 9 Uhr beim Abbiegen von der Hauptstraße in den Ulmenweg mehrere Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: Reifen zerstochen

An einem PKW, welcher in der Burgbergstraße abgestellt war, wurde am Freitag zwischen 0 Uhr und 8 Uhr, alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

