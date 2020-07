Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr, Schlägerei, Diebstähle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Spiegel gestreift und davongefahren Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mercedesfahrer die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Nach der Anschlussstelle Hüttlingen an der dortigen Steigung musste ein, vor ihm fahrender Kleinwagenfahrer bereits nach rechts ausweichen, da ein weißer Kleintransporter teilweise auf der Gegenspur entgegenkam. Obwohl der Mercedesfahrer noch versuchte, durch befahren des Grünstreifens eine Kollision mit dem Kleinlaster zu verhindern, kam es in der Folge zu einem Spiegelstreifer. Der Fahrer des weißen Kleintransporters fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Zeugen, welche nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können oder sogar selbst durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (07361/524-0) zu melden.

Jagstzell: Fahrrad absichtlich manipuliert Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter in der Schulstraße vor der Grundschule am Fahrrad eines10jährigen Schülers den Schnellverschluss am Vorderrad seines Fahrrades. Nach Schulende fuhr der arglose Schüler nach Hause als sich das Vorderrad von der Gabel löste. Der Schüler stürzte in der Folge, wurde jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf 100 Euro. Hier handelt es sich keinesfalls um ein Kavaliersdelikt, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und somit um eine Straftat.

Schwäbisch Gmünd: Schlägerei im Taubental Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Taubentalstraße zu einer Schlägerei zwischen fünfzehn Personen. Zwei der Kontrahenten hatten sich bereits zuvor in der Gmünder Innenstadt "in der Wolle" und wollten den Konflikt nun auf dem Taubentalparkplatz klären. Der Einladung folgten schließlich weitere 13 Personen im Alter zwischen 19 und 41 Jahren. Vor Ort trafen zwei Männer bewaffnet mit Messers und Metallketten auf der einen Seite, auf dreizehn Männer des gegnerischen Lagers ebenfalls bewaffnet mit Messern, Eisenstangen und Kabelstücken. Glücklicherweise kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Die Polizei war mit insgesamt 9 Streifen und Diensthunden im Einsatz. Die Personen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und Platzverweise erteilt.

Spraitbach: Ventile geklaut und Luft aus den Reifen gelassen Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, auf Freitag, 05:30 Uhr, stahlen Unbekannte an einem Ford Transit Kleinbus, welcher im Ochsenbusch parkte und für den Malteser Hilfsdienst als Transportfahrzeug für hörgeschädigte Kinder diente, an beiden hinteren Reifen die Ventile. Außerdem waren beide Hinterreifen ohne Luft. Der Schaden beläuft sich auf 20 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradsattel geklaut Am Freitag, im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 15 Uhr, entwendete ein dreister Dieb an einem brombeer-farbenen Fahrrad der Marke "Giant", welches an den Fahrradstellplätzen am Bahnhof abgestellt war, den Fahrradsattel. "Netterweise" hinterließ er dem Geschädigten in der Trinkflaschenhalterung einen anderen Fahrradsattel. Der Fahrradsattel hatte einen Wert von 20 Euro. Zeugen, welche den Diebstahl beobachteten und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Hund beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge Teuer wird es für eine zunächst unbekannte Hundehalterin, nachdem diese ihren großen schwarzen Hund an einem Metallstuhl angebunden hatte. Der Hund entschied sich mitsamt Stuhl zu einem Spaziergang und rannte vom Marktplatz in Richtung Sebaldstraße. Auf dem Kornhausplatz beschädigte er schließlich mehrere geparkte Autos. Nachdem die Hundehalterin vor Ort kam, konnten die Geschädigten im Beisein des Ordnungsdienstes der Stadt ihre Ansprüche gegenüber der Frau geltend machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-PvD-

Tel. 07151/950-290

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell