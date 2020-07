Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 03.07.-05.07.2020

Landkreis Heidekreis (ots)

Betrunken geflüchtet--Ein 17-jähriger Munsteraner versuchte am Samstagabend mit seinem Motorroller vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Jugendliche war zuvor aufgefallen, da er einen gesperrten Baustellenbereich in der Lüneburger Straße befuhr. In Höhe des Emminger Weges versuchte der Jugendliche, sich und seinen Motorroller schiebend der Polizeikontrolle zu entziehen. Allerdings bekam er alsbald die Quittung für diesen Versuch, denn an einer abschüssigen Treppe auf einer Hotelterrasse geriet er ins straucheln und stürzte. Der Jugendliche blieb unverletzt, jedoch stellten die Kolleginnen Atemalkoholgeruch fest und baten den Mann zum Alcotest. Das Ergebnis bestätigte die Nasen der Beamtinnen, der Wert lag bei über 1,3 Promille. Der Mann wurde zur Wache gebracht und eine Blutprobe durchgeführt. Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten den Jugendlichen nun negative Konsequenzen im Hinblick auf die Erteilung eines Autoführerscheins.

Unfall mit vier Verletzten--An der Kreuzung Kreisstraße 38 und Munsterweg kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Eine 54 jährige Munsteranerin wollte mit ihrem Auto vom Truppenübungsplatz nach links auf die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah sie das Auto eines 31 jährigen Walsroders, der in Richtung Reddingen fuhr. Der Seat des Walsroders wurde vom Fahrzeug der Munsteranerin gerammt und fuhr in Folge dessen gegen einen Baum. Der VW der Unfallverursacherin kippte aufgrund des Zusammenstoßes um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Passanten halfen den Beteiligten und informierten die Rettungskräfte. Die Munsteranerin, ihre beiden Enkelkinder und der Walsroder hatten Glück im Unglück: sie waren nur leicht verletzt. Die völlig demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Sachbeschädigung--Am Freitagabend wurden zwei Jugendliche zwischen 20:15 Uhr und 20:25 Uhr im Örtzetal in Munster von einem Zeugen beobachtet, wie sie das Dach einer Wetterschutzhütte erklommen. Von diesem rissen sie anschließend mehrere Holzlatten ab und beschädigten die Hütte auf diese Weise. Der Sachschaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt.

Polizei warnt vor aktueller Diebesmasche Münztrick--Am Samstagnachmittag kam es im Bereich Walsrode in der Quintusstraße und in der Moorstraße in Höhe des Geschäfts "mister*lady" zu Fällen eines "Münztricks". Die Täter haben es bei dieser Masche auf Gegenstände im Fahrzeuginneren abgesehen, während der Fahrer noch im Fahrzeug sitzt. Hierbei weist ein Täter den Fahrzeuginsassen auf ein Geldstück hin, welches der Fahrzeuginsasse vermeintlich verloren hat. Während der ahnungslose Insasse die Münze aufhebt, entwendet ein zweiter Täter die Handtasche, den Schlüssel oder das Handy aus dem Fahrzeuginneren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode zu melden (05161984480).

Einbruch--In Schneverdingen im Gerstenstieg kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 00:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Geschädigte sah zwei maskierte Personen, die zu Fuß in Richtung des Buchweizenkamps flüchteten. Zeugen oder Nachbarn, welche verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau zu melden (Tel.: 05191-93800).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

i.A.Lingies, POK'in

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell