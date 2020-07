Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Polizei nimmt Täter aus der Kreissparkasse fest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.07.2020 Nr. 2

02.07 / Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Polizei nimmt Täter aus der Kreissparkasse fest

Soltau: Polizeibeamte nahmen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung am Donnerstagvormittag einen Tatverdächtigen zu den Überfällen im Sb-Bereich am Hauptsitz der Kreissparkasse "Am Rühberg" fest. Der Mann wird verdächtigt, zum Teil unter Nutzung einer Waffe, drei Frauen überfallen zu haben, als sie Geld am Geldautomaten abhoben (wir berichteten). Während er vernommen wurde, durchsuchten die Fahnder Fahrzeug und Wohnung des Verdächtigen. Der 37jährige Soltauer war geständig und wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der in der Folge Untersuchungshaft anordnete. Ermittler brachten den Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Celle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell