POL-HK: Soltau: Fleisch ungekühlt transportiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.07.2020 Nr. 1

02.07 / Fleisch ungekühlt transportiert

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr einen Transporter auf der B 71 in Soltau. Der mit Fleisch beladene Sprinter war auf dem Weg zu einem Lebensmittelhandel in Soltau. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeug nicht über eine Kühlfunktion verfügte. Zum Zeitpunkt der Kontrolle herrschten etwa 21,5 Grad Celsius Außentemperatur. Auf der Ladefläche befanden sich elf Kisten Fleisch (Hähnchenbrust, Lammfleisch, Schafsfleisch und Kalbfleisch), 3 Kartons mit Schafsköpfen, 12 Dosen Schafsdarm und zwei ganze Schafe (geschlachtet am Stück). Geschätzt, insgesamt ca. 250 Kilogramm Fleisch. Das Veterinäramt ordnete die Vernichtung der Ware an. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen den 31jährige Fahrer und seinen Auftraggeber ein.

