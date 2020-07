Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode:Polizei sucht Geschädigte und Zeugen zu Geschehnissen vom 24.06.2020 in Walsrode

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.07.2020 Nr. 3

03.07 / Polizei sucht Geschädigte und Zeugen zu Geschehnissen vom 24.06.2020 in Walsrode

Walsrode: Die Polizei in Walsrode sucht Geschädigte und Zeugen zu dem Vorfall, bei dem am Mittwochabend, 24.06.2020 unter anderem drei Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen verletzt wurden. Der 34jährige Tatverdächtige sollte gegen 20.30 Uhr auf der Bromberger Straße angehalten werden. Der Mann versuchte zu flüchten, indem er die Einbahnstraße rückwärts befuhr. Beim anschließenden Vorwärtsfahren in Richtung Wiener Platz gefährdete er beim Überfahren des Grünstreifens und des Bürgersteigs Fußgänger. Einer Frau soll es gerade noch gelungen sein, ein kleines Mädchen zurückzuziehen, bevor es vom Pkw erfasst wurde. Die Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

02.07 / Fahrradfahrer unter Alkohol

Buchholz/A.: 2,11 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den 30jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr auf der Schwarmstedter Straße durchführte. Die Polizeibeamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell