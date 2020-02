Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet (10.02.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Romäusring / Zähringerstraße ereignet hat. Ein 64-jähriger VW-Lenker befuhr den Romäusring in Richtung Zähringerstraße und übersah an der Kreuzung den von links kommenden Mercedes-Benz einer vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen. Nach der Kollision wurde die verletzte Autofahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Abschleppmaßnahmen wurde die Kreuzung kurzfristig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell