Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwesing - Einbruch in Gaststätte, Polizei sucht Zeugen

Schwesing (ots)

In der Nacht von Samstag (25.01.20) auf Sonntag (26.01.20) brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Schwesing ein, indem sie gewaltsam eine rückwärtige Tür öffneten. Die Täter entkamen unerkannt mit den Tageseinnahmen vom Samstag. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht oder in den Abendstunden zuvor im Bereich Schwesing beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

