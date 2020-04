FW-EN: Feuerwehr rückt am Wochenende 5 Mal aus

Feuerwehr Sprockhövel

Die Freiwilligen der Feuerwehr Sprockhövel blicken auf ein einsatzreiches Wochenende zurück. Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21.00 Uhr zu einem vermuteten Wohnungsbrand in der Gevelsberger Straße aus. Anwohner hatten aufgrund einer Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war jedoch keine Rauchentwicklung mehr festzustellen. Eine Prüfung ergab dann, dass die Rauchentwicklung offensichtlich durch das bestimmungsgemäße Anzünden eines Kaminfeuers entstanden ist. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde deshalb nicht erforderlich. Der Einsatz konnte gegen 21.30 Uhr beendet werden. Am Samstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel um 18.50 Uhr zu einem Betriebsgebäude an der vom-Stein-Straße aus. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp hat das Gebäude unter Atemschutz begangen. Ein Schadensereignis wurde nicht festgestellt, so dass es sich um eine Fehlalarmierung handelte. Einsatzende war gegen 19.30 Uhr. Parallel dazu öffnete die Feuerwehr an der Hölterstraße die Wohnungstür, da der Bewohner diese nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Der Patient konnte anschließend dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden. Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 21.20 Uhr gerufen. Im Bereich der Autobahn ist ein verletztes Reh aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte betreuten das Tier bis zum Eintreffen des zuständigen Jagdaufsehers. Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte gegen 3.00 Uhr zur Lemper Straße gerufen. Ein Anwohner hatte dort einen Brandgeruch wahrgenommen. Auch hier konnten die Einsatzkräfte keinen Brand feststellen und konnten ohne weiteres Tätigwerden wieder einrücken. Einsatzende war um 3.35 Uhr.

