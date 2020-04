Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zweimal "Baum" und kein Feuer

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr gleich dreimal alarmiert. Der erste Alarm ging gegen 16.30 Uhr ein. In der Straße Am England war ein Baum umgestürzt und lag quer über der Straße. Der umgestürzte Baum hatte sowohl den Zaun einer Kleingartenanlage als auch eine Leitplanke beschädigt. Mittels Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und am Seitenstreifen gelagert. Aufgrund des umgestürzten Baumes war ein weiterer Baum aus dem Erdreich gerissen und drohte ebenfalls umzustürzen. Diese wurde mittels Drehleiter von oben abgetragen, so dass von ihm keine weitere Gefahr ausgehen konnte. Dieser Einsatz war gegen 17.45 Uhr beendet. Zu einem weiteren Sturmschaden wurde die Feuerwehr gegen 17.00 Uhr gerufen. Hier sollte ein Baum auf die Wuppertaler Straße gefallen sein. Es handelte sich jedoch nur um einen Ast, der mittels Muskelkraft von der Fahrbahn beseitigt werden konnte. Der dritte Alarm ging gegen 21.00 Uhr ein. Dort war ein Waldbrand an der Sirrenbergstraße gemeldet worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte auch nach intensiver Suche glücklicherweise keinen Brand feststellen. Dieser Einsatz wurde gegen 22.00 Uhr beendet.

