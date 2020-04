Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuer in unmittelbarer Waldnähe

Sprockhövel (ots)

An den Osterfeiertagen wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen gerufen. Am Samstagabend wurde um 21:25 Uhr ein Feuer in unmittelbarer Waldnähe gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es ein nicht angemeldetes Osterfeuer war. Die Stadt Sprockhövel hatte, aufgrund des Erlasses der Landesregierung, alle Osterfeuer untersagt. Das Feuer wurde auf Anordnung des hinzugezogenen Ordnungsamtes gelöscht. Es waren 28 Einsatzkräfte für eineinhalb Stunden vor Ort.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde um 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Stadtteil Gennebreck gemeldet. Eine leicht verletzte Person wurde betreut und an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und leuchten diese aus. Die Batterien wurden abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Es waren 12 Feuerwehrleute für zwei Stunden im Einsatz.

