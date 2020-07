Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach - Alkoholisiert zwei Unfälle verursacht und geflüchtet

Am Samstag gegen 12:15 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit seinem PKW Daimler auf der Kreisstraße 1913 von Buoch in Richtung Grunbach. Er geriet dabei zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, so dass eine 31-Jährige mit ihrem PKW Audi ausweichen musste. Der Daimler streifte den Audi dennoch leicht, so dass Sachschaden entstand. Nach dem Unfall entfernte sich der 78-Jährige ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Obgleich Zeugen das Kennzeichen vom Auto des 78-Jährigen ablesen konnten, wurde der Daimler im Zuge der Fahndung nicht festgestellt. Gegen 14:10 Uhr befuhr der Mann schließlich die Stuttgarter Straße in Grunbach und musste wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Autos anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Beim Wiederanfahren stieß er gegen das geparkte Auto. Anschließend setzte er zunächst ein Stück zurück, um sich dann erneut unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich bei dem zweiten Unfall auf etwa 3.000 Euro. Zeugen konnten auch hier das Kennzeichen ablesen und der 78-Jährige konnte letztendlich zuhause durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

B 29, Winterbach - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger die B 29 mit seinem PKW Daimler in Richtung Aalen auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt Winterbach überholte er einen PKW BMW mit Anhänger und scherte offenbar zu knapp vor dem BMW wieder auf den rechten Fahrstreifen ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstand.

Vorderbüchelberg - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad Honda auf der Kreisstraße 1819 von Spiegelberg in Richtung Vorderbüchelberg. Am Beginn einer Linkskurve rutschte dem 20-Jährigen das Motorrad seitlich weg und er stürzte. Der 19-jährige Sozius konnte sich von dem Motorrad lösen und blieb unverletzt. Der 20-Jährige wurde mit dem Bein unter dem Motorrad eingeklemmt, bis das Motorrad an einer Böschung liegen blieb. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Weinstadt-Beutelsbach - Briefträger bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Briefträger mit seinem Lastenfahrrad die Stuttgarter Straße. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem PKW Daimler hinter dem 46-Jährigen. Der 79-Jährige hupte den langsam fahrenden 46-Jährigen an und setzte kurz darauf zum Überholen des Lastenfahrrads an. Da er zu wenig Seitenabstand einhielt, streifte er das Fahrrad und der 46-Jährige kam zu Fall, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Es entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Berglen - Mit Linienbus kollidiert

Am Samstag gegen 19:40 Uhr befuhr eine 56-Jährige die Kreisstraße 1869 von Reichenbach in Richtung Steinach. In einer 180 Grad-Kehre bemerkte sie den entgegen kommenden PKW eines 84-Jährigen und hielt an. Der 84-Jährige bemerkte den stehenden Linienbus wegen der tiefstehenden Sonne zu spät und stieß mit seinem PKW Daimler gegen den Bus. Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

