Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg

Norderstedt // Verkehrsunfall zwischen PKW und Gefahrguttransporter.

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 30. Januar, befuhr ein 30-jähriger mit einem Audi Kombi die Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Henstedt-Ulzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er um 15:18 Uhr in einer leichten Rechtskurve kurz hinter der Unterführung der Segeberger Chaussee nach links in den Gegenverkehr. Der Audi fuhr unter den Anhänger eines entgegenkommenden Gefahrguttransporters und wurde danach zurück auf seine Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des Audi verletzte sich. Anfängliche Befürchtungen, dass aus dem Gefahrgutanhänger Chemikalien ausgetreten seien, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Die auf der Fahrbahn festgestellten Flüssigkeiten waren aus dem verunfallten Audi ausgetreten und wurden durch eine Spezialfirma aufgenommen und entsorgt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 85.000 EUR geschätzt. Die Schleswig-Holstein-Straße war von 15:20 bis 21.05 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell