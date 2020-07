POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall; Scheunenbrand

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Samstag um 13:00 Uhr kam es auf der Goethestraße in Fahrtrichtung Altenmünster / Roßfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Durch eine rote Ampel an der Kreuzung Alter Postweg / Gaildorfer Straße kam es zu einem Rückstau. Noch im einspurigen Bereich übersah eine 26-jährige Audi-Fahrerin einen verkehrsbedingt haltenden 34-jährigen Audi-Fahrer und fuhr auf diesen ungebremst auf. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags bei dem auffahrenden Audi aus und der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin und ihre 4-jährige Tochter wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden am auffahrenden Audi beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am zweiten Audi wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Satteldorf - Brennende Benzinpumpe

Am Samstagabend um 19:00 Uhr wollte ein 32-Jähriger an seinem 4-rädrigen Leicht-Fahrzeug die Benzinpumpe ausbauen, wobei diese plötzlich aus unbekannter Ursache Feuer fing. Das Feuer griff auf die nahegelegene Scheune über. Die Feuerwehr Satteldorf war mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Der Schaden an der Scheune beträgt ca. 8.000 Euro und am Leicht-Fahrzeug ca. 800 Euro.

