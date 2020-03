POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg-Lispenhausen - Am Mittwoch (25.03.), gegen 21:25 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Bebra die Bundesstraße 83 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Im Bereich der Nürnberger Straße touchierte sie versehentlich mit ihrem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung geparkten Pkw aus Rotenburg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra - Ein Lkw-Fahrer aus Neustadt (Hessen) fuhr am Mittwoch (25.03.), gegen 12:30 Uhr, rückwärts aus einer Ausfahrt in die Eisenacher Straße, um auf dieser weiterzufahren. Im gleichen Moment befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra die Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang. Es kam zum Zusammenstoß mit dem hinteren linken Aufbau des Lkw und der rechten Fahrzeugseite des Pkw. Hierbei wurden der 22-jährige Pkw-Fahrer und dessen 56-jähriger Mitfahrer ebenfalls aus Bebra leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 7.100 Euro.

