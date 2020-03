Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Altreifen entsorgt

Vogelsberg (ots)

Pkw mit Farbe beschmiert

Lauterbach / Frischborn - In der Nacht von Dienstag (24.03.) auf Mittwoch (25.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Mercedes "Vito". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Straße "Alte Obergasse" abgestellt. Unbekannte beschmierten das Fahrzeug mit Farbe und verursachten so einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Altreifen entsorgt

Lauterbach / Maar - Zwischen Donnerstag (19.03.) und Montag (23.03.) entsorgten Unbekannte etwa 50 Altreifen in einem Container, welcher auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 254, zwischen Maar und Wallenrod, aufgestellt war. Dieser wird durch eine Baufirma genutzt und ist nicht für so eine Entsorgung vorgesehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell