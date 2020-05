Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer verunfallte vergangenen Mittwoch (20. Mai 2020) gegen 9 Uhr im Kreisverkehr Oerlinhauser Straße/Ostwestfalenstraße und fuhr gegen Betonblöcke, die die Mittelinsel begrenzen. Der Mann war mit einem Mercedes Benz aus Richtung Schötmar kommend unterwegs und wollte im Kreisverkehr nach Lemgo abfahren. Vorher fuhr ein aus Richtung Leopoldshöhe kommender VW Golf in rot-metallic mit einer Fahrerin am Steuer in den Kreisverkehr ein. Der 58-Jährige wich aus, um eine Kollision zu vermeiden und geriet auf die Mittelinsel. Die Fahrerin des roten Golfs und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

