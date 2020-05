Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Scheiben beschädigt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag demolierten Unbekannte das Gebäude einer Kirchengemeinde in der Breitenheider Straße. Eine Scheibe des Windfangs am Eingangsbereich sowie Elemente des Glasdaches wurden beschädigt. Außerdem vermüllten die Täter den Eingangsbereich mit Zigarettenstummeln und Verpackungen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

