POL-LIP: Bad Salzuflen. Passantin touchiert - Zeuge gesucht.

Schon am 16. Mai 2020 (Samstag) wurde eine 77-jährige Passantin in der Straße Steege von einem roten VW älteren Baujahrs erfasst und stürzte. Ersthelfer kamen ihr zur Hilfe. Im ersten Schock verneinte sie den Bedarf von ärztlicher Hilfe und von Polizei, obwohl sie leicht verletzt war. Die Fahrerin des Autos sprach kaum Deutsch und fuhr nach kurzer Kontaktaufnahme weiter. Ein Austausch von Personalien fand nicht statt. Ein Zeuge, der nach eigenen Angaben derzeit in einer Rehaklinik in Bad Salzuflen Patient ist, machte Fotos des roten VWs. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet diesen wichtigen Zeugen, sich telefonisch unter der 05222 98180 zu melden. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den roten, älteren VW und dessen Fahrerin geben können, nehmen bitte ebenfalls Kontakt auf.

