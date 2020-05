Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Baum wurde irreparabel geschädigt.

Lippe (ots)

Abermals haben Unbekannte die Rinde eines Baumes so stark beschädigt, dass dieser wohl nicht zu retten ist. Nachdem es in den vergangenen Wochen in verschiedenen Städten und Gemeinden zu derartigen Sachbeschädigungen gekommen ist, war nunmehr eine 17 Jahre alte Kastanie in Lemgo das Ziel von Unbekannten. Zwischen dem 16. und 19. Mai schälten die Täter einen etwa 5 cm breiten Ring um den Stamm des Baumes, der auf einem Grundstück in der Faulen Wiese steht. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dieser und zu gleichgelagerten Taten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell