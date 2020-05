Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Firmeneinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang zu den Hallen einer Recycling-Firma in der Uferstraße. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie eine Tür auf. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 mit.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell