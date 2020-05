Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Täter scheitern bei Einbruch.

Lippe (ots)

Zwei Männer versuchten Montagvormittag in ein Einfamilienhaus im Rebenweg einzudringen. Gegen 11:20 Uhr nutzten sie eine Mülltonne, um an ein höhergelegenes Fenster zu gelangen. Sie hebelten an dem Fenster, bekamen es aber nicht auf. Auf ihrer Flucht durch angrenzende Gärten wurden die beiden Männer gesehen. Beide haben ein südländisches Erscheinungsbild, sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und schlank. Einer trug eine schwarze Jacke mit gelben Streifen an den Ärmeln. Der zweite Mann trug zur Tatzeit blau-weiße Oberbekleidung. Ihre Hinweise zu den beiden Einbrechern richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

