Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vandalismus am Eiscafé

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (13.05.) im Außenbereich eines Eiscafés an der Johann-Wilhelm-Straße randaliert.

Am Vortag, gegen 18 Uhr, war noch alles in Ordnung. Morgens, gegen 10:30 Uhr, stellte der Inhaber des Geschäftes fest, dass mehrere Stühle im Außenbereich beschädigt wurden. Offenbar hatten Unbekannte mehrere Stühle vermutlich durch Schnitte mit einem Messer beschädigt und an weiteren Stühlen mit Zigaretten unschöne Brandflecken verursacht.

Außerdem haben sie mit einem unbekannten Gegenstand oder mit der Faust gegen eine 2 Meter hohe Deko-Eistüte geschlagen. Der Schaden für das Eiscafé wird auf 600 Euro geschätzt.

Wer Täterhinweise geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

