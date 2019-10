Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0625 --Dieb durch Videoüberwachung gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 07.10.2019, 03:40 Uhr

Am frühen Montagmorgen stellten Einsatzkräfte der Polizei in Bremen-Mitte einen Dieb, der einige Stunden zuvor am Breitenweg ein Auto aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet hatte. Der Täter konnte mit Hilfe der Videoüberwachung identifiziert werden.

Gegen 18:30 Uhr meldete am Sonntagabend ein 25-Jähriger der Polizei, dass sein Auto im Breitenweg aufgebrochen worden sei und seine Geldbörse fehle. Daraufhin sichteten die Mitarbeiter der Videoleitstelle die Bilder im betreffenden Zeitraum. Sie konnten darauf einen Mann eindeutig beim Aufbrechen des Autos erkennen. Etwa um 03:30 Uhr beobachteten sie, wie dieser 39-Jährige über den Bahnhofsplatz lief. Eine Polizeistreife stellte ihn einige Minuten später und nahm ihn vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen, auch nach dem Diebesgut, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell