Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Dieb auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Während der Streifenfahrt entdeckten Polizeibeamte am Sonntagabend einen Mann, der durch die eingeschlagene Scheibe eines Schaukastens an einem Juweliergeschäft in der Bruchstraße griff und mit mehreren Schmuckstücken davon rannte. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Flüchtigen stellen. Er hatte Diebesgut im Wert von rund 1200 Euro dabei. Beim Griff in den gläsernen Ausstellungskasten hatte sich der 41-jährige Tatverdächtige aus Detmold an der Hand verletzt. Nachdem seine Schnittverletzungen im Klinikum versorgt worden waren, wurde er vorläufig festgenommen. Die zuständige Haftrichterin ordnete heute die Untersuchungshaft gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann an. Die weiteren Ermittlungen laufen.

