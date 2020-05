Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Tankstelle eingebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Tankstelle am Zubringer ein. Am Sonntagmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin die Einbruchsspuren und rief die Polizei. Die Täter drangen mit roher Gewalt durch ein vergittertes Fenster in die Büroräume der Tankstelle ein. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die zwischen 23:15 Uhr am Samstagabend und 5 Uhr am Sonntagmorgen Verdächtiges gesehen oder gehört haben, informieren bitte die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

