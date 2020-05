Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kiosk aufgebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte einen Kiosk in der Osterstraße auf. Die Täter drangen durch ein Fenster in den Kiosk ein und stahlen Zigaretten von bislang unbekanntem Wert. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro. Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Einbruch, erste Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

