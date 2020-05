Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher hatten Hunger

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter die Eingangstür der "Recycling-Börse" in Bad Salzuflen-Schötmar, Otto-Hahn-Straße aufgebrochen. In den dann zugänglichen Räumen konsumierten der / die Täter diverse Lebensmittel und verließen anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Augenscheinlich wurden keine weiteren Sachen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231- 6090, in Verbindung zu setzen.

