POL-WE: Felgendiebe scheitern + Paketboten bestohlen + mehrere Unfallfluchten + Skoda zerkratzt

Friedberg (ots)

>Butzbach: Felgendiebe scheitern

Felgendiebe scheiterten zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 9 Uhr an einem blauen Audi.

Sie hatten das Fahrzeug mittels Steinen aufgebockt und dann die Radschrauben der hochwertigen Felgen demontiert. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter dann jedoch von ihrem Tun ab und flüchteten; lediglich die gelösten Schrauben wurden mitgenommen. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Landgraf-Philipp-Straße.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass Straftäter bei der Tatausführung gestört worden sein könnten. Diesbezüglich werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Butzbach (06033/70430) zu melden.

Die Ermittler fragen: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Konnten die Täter möglicherweise bei Tatausführung beobachtet werden?

Bad Vilbel: Paketboten bestohlen

Nachdem ein 58-Jähriger Paketbote am vergangenen Donnerstag (30. April) gegen 12 Uhr sein Auslieferungsfahrzeug (einen weißen Ford Transit) in der Max-Planck-Straße für wenige Augenblicke unverschlossen zurückgelassen hatte, musste er bei seiner Rückkehr feststellen, dass aus dem Auto drei Pakete fehlten. Unbekannte hatten in seiner Abwesenheit offenbar die Gelegenheit genutzt und die Warensendungen weggenommen. Hinweise zu den Tätern oder bezüglich des Verbleibs der Päckchen erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel: 06101/5460-0.

Friedberg: Unfallfluchten

Auf gut und gerne 500 Euro wird sich der Rechnungsbetrag belaufen, auf dem die Besitzerin eines schwarzen Toyota sitzen bleiben dürfte, sollte sich der Schadenverursacher nicht finden lassen. Der Kleinwagen stand von Freitag, 20.30 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr Am Südbahnhof in Bruchenbrücken. In diesem Zeitraum beschädigte offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer den Yaris an der Heckstoßstange.

Ähnlich erging es auch dem Halter eines silbernen Mercedes, der sein Fahrzeug zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag 14 Uhr auf einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Platz in Friedberg abgestellt hatte. Auch dieser musste Beschädigungen von mehreren Hundert Euro am linken, vorderen Kotflügel der E-Klasse feststellen.

Die linke Fahrzeugseite eines grauen Toyota touchierte ein Unbekannter am vergangenen Samstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim und verursachte so Beschädigungen im vierstelligen Bereich. Der Auris stand in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes.

In allen Fällen fehlt von den Schadenverursachern jede Spur.

Daher bitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Friedberg um Hinweise. Tel: 06031/6010.

Bereits am Donnerstag (30. April) hatte ein ebenso unfallflüchtiger Radfahrer den Lack eines im Dienheimer Pfad in Friedberg parkenden, grauen Renault zerkratzt und war getürmt; konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Auch hier werden sich die Reparaturkosten auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Nidda: Skoda zerkratzt

Einen grünen Skoda zerkratzten Straftäter zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr in der Vogelsbergstraße in Unter-Schmitten und verursachten soan der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Um Hinweise bitten die Ermittler des Polizeipostens Nidda unter 06042/9648-180.

