Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Waldbrand bei Köppern:

Kripo bittet um Hinweise

Friedberg (ots)

>Nach Waldbrand bei Köppern: Kripo bittet um Hinweise

Rosbach und Köppern: Am frühen Sonntagmorgen (26. April) bemerkten aufmerksame Bürger kurz nach 7 Uhr eine aufsteigende Rauchsäule in der nördlich von Köppern gelegenen Waldgemarkung. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Die Ordnungshüter folgten dem von der K732 abgehenden "Hühnerpfad" etwa 150 Meter in den Wald hinein. Rechtsseitig des Pfades gelegen stießen sie schließlich auf die Ursache der Rauchentwicklung. So waren im Bereich eines gefällten Waldstückes mehrere Brandstellen festzustellen; die Flammen hatten sich aufgrund der vorherrschenden Trockenheit bereits auf einer Fläche von etwa 10x10 Metern über den Waldboden ausgebreitet.

Auch Feuerwehrkräfte befanden sich im Einsatz und löschten den Brand schließlich.

Da unter anderem der Verdacht der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung besteht, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Insbesondere gilt es zu klären, ob jemandem verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes aufgefallen sind. Auch werden potenzielle Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Brandverursacher machen können, gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel: 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell