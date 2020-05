POL-WE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall +++ Unfallflucht in der Oberurseler Straße +++ Mehrere Kennzeichendiebstähle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Bad Vilbel: Unfallflucht in der Oberurseler Straße

Einen in der Oberurseler Straße im Ortsteil Dortelweil geparkten, schwarzen Audi beschädigte offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 15 Uhr. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum am Fahrbahnrand im Bereich der einstelligen Hausnummern. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Beschädigungen in vierstelliger Höhe vermutlich beim Ausparken verursacht worden sein könnten. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel: 06101/5460-0.

>Büdingen: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am Samstagabend kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Straße "An der Saline", in dessen Rahmen eine 23-jährige Lenkerin eines silbernen Citroen leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zuvor auf einen vorausfahrenden silbernen Mercedes aufgefahren, welcher in Richtung Vonhausen unterwegs war. An dessen Steuer befand sich ein 47 Jahre alter Wetterauer. Rettungskräfte brachten die 23-Jährige in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Daimlerfahrer blieb unverletzt.

Der Citroen war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen.

>Mehrere Kennzeichendiebstähle

Über das verlängerte Wochenende vergriffen sich Kennzeichendiebe an mehreren Fahrzeugen im Dienstgebiet der Polizei Friedberg.

So musste unter anderem die Besitzerin eines silbernen BMW das Fehlen eines Kennzeichens feststellen. Offenbar hatten Diebe zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 05.30 Uhr das hintere Schild aus dessen Halterung herausgerissen und mitgenommen. Der PKW stand im Tatzeitraum in der Brunnenstraße im Ortsteil Nieder-Rosbach. Dieses trägt die Kennung "FB-MS 263."

"FB-S 208" steht auf den PKW-Kennzeichen, die zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr und Samstag, 16.30 Uhr von einem schwarzen VW abgebaut und mitgenommen wurden. In diesem Zeitraum parkte der Volkswagen im Bauernheimer Weg in Reichelsheim.

Ebenfalls beide Kennzeichenschilder eines roten Renault entwendeten Diebe zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 17 Uhr. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz des Usa-Wellenbades in Bad Nauheim. Die Schilder tragen die Kennung "FB-SG 1471".

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg (06031/6010) zu melden.

