Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Parkunfall und Verursacher flüchtet

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag um 10:00 Uhr stellte ein 53-jähriger Lagenser seinen grauen VW Tiguan auf dem Parkplatz der Sparkasse Paderborn-Detmold an der Paulinenstraße in der Detmolder Innenstadt ab. Als er gegen 11:00 Uhr zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Offensichtlich hatte beim Ausparken ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den VW beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 - 6090.

