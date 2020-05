Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher kamen durchs Küchenfenster

Lippe (ots)

Freitagvormittag brachen unbekannte Täter das Badezimmerfenster eines Hauses in Schötmar, im Kattenbrink auf. Hierdurch gelangten sie in die Räumlichkeiten, wo sie sämtliche Behältnisse öffneten und durchwühlten. Die Täter entwendeten Silberbesteck und verließen anschließend die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231- 6090, in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell