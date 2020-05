Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Kurz nicht aufgepasst und aufgefahren

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Detmolder mit einem VW Touran die Lütter Straße in Lemgo-Voßheide. Vor ihm befand sich ein 54-jähriger Lemgoer mit seinem Dacia Logan, der in gleicher Richtung unterwegs war. In einer langgezogenen, nicht einsehbaren Rechtskurve, musste der Lemgoer verkehrsbedingt an einer Fahrbahnverengung aufgrund Gegenverkehr anhalten. Diese Situation erkannte der Detmolder zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Dacia auf. Hierbei wurden der 54-jährige Lemgoer und der 11-jährige Beifahrer des Detmolders leicht verletzt und mittels RTW dem Klinikum zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18000 Euro.

